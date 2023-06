Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Hoje faz três anos que ocupamos esse espaço no jornal Tribuna do Norte. Pelo retorno que recebo, sei que as mais de 800 colunas e 4 mil notas publicadas neste período agradaram alguns, incomodaram outros, mas, principalmente, levaram aos leitores informações e reflexões sobre temas importantes da cidade, da região, do nosso estado e do país. A coluna virou assunto público: nas rodas de conversa, nos jantares e até mesmo em discursos proferidos em câmaras de vereadores e assembleias estaduais, nossas notícias foram debatidas, comentadas, citadas, criticadas e festejadas. Para um jornalista preocupado com a informação verdadeira e honesta, tamanha atenção tem nome: é sucesso.

continua após publicidade .

A coluna é feita respeitando sua inteligência e bom senso, caro leitor. Não escrevo para agradar, mas para noticiar e comentar a política com verdade e discernimento, sempre motivado pela cidadania e pela observação dos direitos humanos. Tenho certeza que o sucesso da coluna é resultado da liberdade e independência que tenho garantidas nesse espaço. Garanto: escrevo sem censura e sem acordos de bastidores.

Muito obrigado a Adriana Savicki, minha editora, por cuidar com tanto zelo da nossa coluna. Ao diretor do grupo Tribuna, André Marçal de Oliveira, e ao seu jornalista presidente, Baltazar Eustáquio de Oliveira, o Taquinho, muito obrigado por acreditar que a coluna é digna de ocupar espaço nesse grande jornal do Paraná.

continua após publicidade .

Um obrigado especial aos amigos e colaboradores que fazem a coluna diariamente comigo.

E, principalmente, muito obrigado aos leitores pela atenção e carinho diários que dedicam à coluna na edição impressa, online e também ao nosso blog no TNONLINE. Vamos continuar trabalhando com a mesma qualidade e comprometimento que já conhecem. Contem comigo, um abraço e, nunca é demais repetir, obrigado!





Siga o TNOnline no Google News