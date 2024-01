Da Redação

Para o candidato Rodolfo Mota, o preço do transporte coletivo de Apucarana é alto. Para ele, faltam linhas, há poucos ônibus que não ofertam ar condicionado. Sem falar no Terminal Urbano, onde chove mais dentro que fora. A prefeitura tem que fiscalizar e exigir conforto. Os ônibus parecem micro-ondas neste verão.



Praças revitalizadas

Nos últimos 5 anos, o prefeito Júnior da Femac vem revitalizando as praças e parques para deixar a cidade pronta para comemorar os oitenta anos dourados. Júnior começou pelo Lago Jaboti, seguindo pelo Parque da Raposa, Parque Biguaçu, Bosque Municipal, Praça Mauá e agora está terminando a grande reforma da praça do 28 de Janeiro. Também não esqueceu dos bairros, onde instalou dezenas de parques infantis.

Praça do terror

A praça Palmas virou em 1951, após ganhar uma fonte luminosa, a Praça Interventor Manoel Ribas, conhecida popularmente como a Praça do Redondo. O local passou a ser a praça da família com suas árvores, fonte e bancos. Nos últimos anos, a Praça do Redondo passou por mais de uma reforma. Porém, o espaço piorou e a população evita passar pela praça, principalmente à noite, devido a total falta de segurança. Os moradores de rua e usuários de drogas tomaram conta do espaço e os banheiros passaram a ser moradias. Perdem os moradores, perde o comércio, perdemos todos nós. Falta um trabalho forte da Guarda Municipal, que deveria manter viaturas e homens no local, devolvendo a praça para a população.

PL



O deputado federal Filipe Barros, do PL, e demais lideranças do partido devem bater o martelo na candidatura de Adan Lenharo a prefeito em Apucarana no início de fevereiro. Adan vem percorrendo bairros e participando de reuniões. O número 22 será de Adan nas urnas com apoio de Bolsonaro.

Campanha

A prefeitura começa a divulgar neste final de semana vários filmes mostrando o que foi feito nos últimos cinco anos da administração Júnior da Femac. São muitas obras, programas de sucesso e desafios vencidos. Os filmes mostram uma Apucarana forte, bem cuidada e com ótimos índices econômicos.

