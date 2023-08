Da Redação

Tem um vereador da situação que foi picado pela mosca azul e está acreditando que pode ser vice de um candidato da oposição. O mesmo, no entanto, estaria sendo usado para outros fins. O candidato da oposição sabe que ele não tem voto e não ajudaria na eleição.



Eleição local

A eleição de vereadores e prefeito de 2024 é eleição local, que mexe com a cidade. São cerca de 150 candidatos disputando mandatos de prefeito, vice e vereadores. Gente que conhecemos, que encontramos na padaria, nos restaurantes e nos bancos. Gente que a gente pode cobrar depois de eleito. Iremos às urnas, votar em gente que a gente confia.

Apoios

Qual apoio será mais importante na eleição municipal, de Lula ou de Bolsonaro? No norte e nordeste, Lula deve fazer a diferença e eleger centenas de prefeitos. Já no sul e sudeste Bolsonaro deve levar vantagem, ajudando nas eleições de seus candidatos.

Motivos

Para a esquerda que está no poder, depende de como estará a economia no ano que vem para ajudar a eleição de companheiros. Já na direita, depende da evolução das denúncias contra Bolsonaro, como ele vai estar politicamente nas eleições do ano que vem.

Sucesso

O Programa Mais Vida Animal, da prefeitura de Apucarana, distribuiu 12 toneladas de ração para protetores independentes no primeiro semestre. Um ótima iniciativa que ajuda os protetores a fazerem um excelente trabalho na proteção dos animais.

