Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Som alto

A rua gastronômica, a Oswaldo Cruz, terá sua primeira audiência pública para discutir o som alto. Os moradores reclamam do barulho acima dos níveis permitidos, segundo os vereadores. A ideia do vereador Tiago Cordeiro é fazer uma audiência pública sobre o tema. Ele diz que é preciso mexer neste vespeiro e resolver o problema, criando um novo projeto de lei para disciplinar a questão dos ruídos.

continua após publicidade .

Cumprir as leis

No entanto, não adianta criar novos projetos de lei, se não forem cumpridos. O problema não é com o som que está alto, e sim, a falta de revestimento acústico nos bares com som ao vivo. O departamento de fiscalização da prefeitura, que libera o alvará de funcionamento, não fiscaliza e também não pune os infratores com multas e cassação de alvarás. Ou seja, todo mundo faz o que quer.





Siga o TNOnline no Google News