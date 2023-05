Da Redação

Sinuca de bico

O vice-prefeito Paulo Vital deixou de ir na prefeitura há dois meses, acreditando em um afastamento do grupo de Beto Preto da administração Júnior da Femac. Passados os meses, ninguém do grupo saiu e o vice se encontra numa sinuca de bico.

Lucas prefeito

O vereador Lucas Leugi é candidato a prefeito na próxima eleição. Lucas acredita que chegou sua hora de disputar e vem trabalhando para ser candidato e viabilizar sua candidatura. Lucas estará no PSDB do ex-governador Beto Richa. ‘O ciclo da situação está acabando, agora é a vez da oposição’, diz Lucas Leugi.

Mandato

O político que vence as eleições passa a ter um mandato. Na política quem tem mandato manda e quem não tem obedece.

Contas aprovadas

O prefeito Júnior da Femac teve suas contas de 2021 aprovadas na Câmara Municipal de Apucarana. Os vereadores aprovaram as contas seguindo o parecer favorável à aprovação das contas do relatório do Tribunal de Contas.

