Presidente Luciano Molina

Sexta da grana

Hoje é dia de devolução do dinheiro que sobra na Câmara para Prefeitura. Essa será a segunda devolução do ano do mandato do presidente Luciano Molina. No dia 18 de agosto, foram devolvidos R$ 2 milhões e agora deve repetir a dose.

Fundão

O fundo eleitoral para a eleição 2.024 será 150% maior que o de 2020. De R$ 2 bilhões vai pular para R$ 4,9 bilhões. Os deputados também estão aprovando mais R$ 50 bilhões de emendas para o ano que vem. Pacotão de Natal.

Recesso

Começa neste sábado, dia 23/12, o recesso dos servidores da Prefeitura de Apucarana, que vai até o dia 01/01/2024. Todos voltam dia 2. Somente o pessoal de serviços essenciais estará trabalhando, o pessoal da saúde por exemplo.

Verão

Começou hoje o verão, vem aí muito calor acima da média e chuvas no período. Devemos ter recordes de calor neste verão e praias cheias. A dica é tomar muita água e usar protetor solar. E viva o boné de Apucarana.

Vai acabar

Faltam treze folhas de pagamento e um décimo terceiro/24, para acabar esse mandato. Muitos estão na prefeitura em cargos comissionados há mais de onze anos. Vem aí o último ano. O grupo Valter Pegorer e João Carlos de Oliveira ficou 16 anos seguidos e o ciclo acabou. Agora, Beto Preto e Júnior da Femac estão completando doze anos e o final do ciclo tem data marcada, 31 de dezembro de 2024.

