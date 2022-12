Da Redação

Segunda feira, dia 19, tem eleição na Câmara de Vereadores de Apucarana. Quem será o novo presidente? A resposta desta pergunta só será dada na segunda. Ninguém abre o voto. Os onze vereadores parece que estão jogando truco, todos tem carta na mão.

Movimento

Neste final de semana será movimentada a casa do deputado federal eleito Beto Preto. Muita gente e, principalmente, muitos vereadores passarão para conversar com Beto. O apoio dele é fundamental na eleição.

Hoje sim, hoje não

Até agora o governador do Paraná, Ratinho Júnior, não anunciou os possíveis nomes dos novos secretários para o segundo mandato do seu governo. A expectativa é grande nos partidos que apoiaram na reeleição e agora querem espaço no governo.

Posse

O deputado estadual de Apucarana Arilson Chiorato estará na festa de posse de Lula em Brasília no dia 1. Arilson hoje é nome forte do PT, amigo da deputada Gleisi Hoffmann e terá muita força no Governo Federal.

Ceia salgada

Quem vai fazer a ceia de natal irá encontrar preços salgados, bem acima do ano passado. A diferença nos preços dos supermercados também é grande, pesquise antes de comprar.

