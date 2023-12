Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na última quinta-feira à noite, a Assembleia do Paraná homenageou com o Título de Cidadão Honorário do Paraná, o empresário Sebastião Ferreira Martins (Tião da Femac), pai do prefeito Júnior da Femac. Muitos políticos de todo estado, empresários amigos e familiares participaram da entrega da homenagem na Câmara de Apucarana. Tião da Femac é mineiro, chegou em Apucarana em 1962, casou com a professora Maria Toschi, tem três filhos e comanda o grupo empresarial Femac.



continua após publicidade .

Natal

O Natal da Família vai contar com mais de 50 eventos, além da decoração de luzes, toda especial. E o comércio está pronto para atender todo o Vale do Ivaí. Apucarana chega aos 80 anos toda iluminada.

continua após publicidade .

Comércio

No dia 7, o comércio de Apucarana passa abrir até as dez horas da noite para atender a população que irá às compras de final do ano. O dinheiro do décimo terceiro começa a ser pago pelas empresas. O governo Ratinho Junior paga dia 8 o décimo terceiro para servidores estaduais. Na mesma semana, a prefeitura também deve pagar os 50% que falta do décimo terceiro.

Na briga

continua após publicidade .

Seis candidatos estão querendo confirmar seus nomes nas convenções de seus partidos. Rodolfo Mota e Jane Reis estão confirmados pelo PT e União Brasil. Adan Lenharo só espera bater martelo de sua candidatura no PL. No PSD, Paulo Vital e Val Marques disputam a vaga. Outra candidata que corre por fora é Jossuela Pireli, do Solidariedade, com o possível apoio de Júnior da Femac.

Ano novo

Passar a virada do ano novo em Balneário Camboriú, considerado o maior réveillon do Sul do país, pode custar caro. A cidade espera mais de 1,2 milhão de turistas na virada e um hotel para quatro dias pode ser mais caro que Nova York e Paris.

Siga o TNOnline no Google News