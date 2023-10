Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A saúde pública será o grande tema a ser discutido na próxima eleição entre os candidatos a prefeito de Apucarana. A oposição critica há muito tempo a falta de médicos, a lotação da UPA e o fato da cidade não ter um hospital público. A situação diz que saúde é cara e cita como exemplo a UPA, pela qual recebe R$ 300 mil por mês do governo federal e gasta cerca de R$ 1,1 milhão. Outro assunto será onde arrumar dinheiro para tocar o Hospital de Apucarana. Hoje a prefeitura repassa dos recursos federais cerca de R$ 4 milhões por mês para o Hospital da Providência. Outro tema a ser discutido é o repasse de verbas estaduais da saúde para cidade. Só este ano foram mais de R$ 28 milhões repassados ao Hospital da Providência.



continua após publicidade .

Governador

O deputado estadual Alexandre Curi e o deputado federal Sandro Alex, este último de Ponta Grossa, são os nomes fortes da situação para disputa do governo em 2026. Gleisi Hoffmann deve ser o nome do PT.

continua após publicidade .

Rainha mente?

O vereador Lucas Leugi usou as redes sociais para bater forte na Rainha, a secretária de Educação do município, Marli Fernandes. Segundo ele, Marli mente sobre o cardápio servido nas escolas e a realidade seria outra. Lucas disse que foi em várias escolas e CMEIs e não achou nem verduras na merenda. O cardápio é frio e mentiroso, disse Lucas. A secretária Marli está há dez anos no cargo. Haja poder.

Vice

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac tem falado a amigos que não quer interferir na escolha do vice na chapa que vai apoiar. Para ele, quem tem que escolher o vice é próprio candidato a prefeito, uma vez que é um cargo de confiança do gestor. “O candidato tem que confiar e escolher bem para não ser traído no futuro”, disse Júnior.

Tá chegando

O mês de outubro está acabando. Foi um mês de muitas chuvas e estragos em todo Estado. Que venha novembro, que traga sol e calor. Na política, o final de ano pode esquentar com a escolha dos partidos pelos candidatos.