Jane Reis, candidata a prefeita do PT, quer trazer recursos do Governo Federal para acabar o novo Hospital Municipal, além de equipamentos - via Itaipu - para o Hospital da Providência e defende fortalecer o Cisvir com recursos para consultas especializadas. “Entendo que Apucarana precisa de mais ênfase nas políticas para prevenção, a epidemia de dengue é prova disso. Precisamos usar a política de educação de saúde pública. Essa será também nossa prioridade”, disse Jane.



Pensar grande

O vereador Tiago Cordeiro disse que a nova safra de políticos de Apucarana tem que pensar grande. Para Tiago, a cidade cresceu e os políticos têm que pensar no futuro. ‘O prefeito Júnior da Femac já deu um passo importante com obras estruturais e agora a cidade precisa continuar avançando’, disse Tiago.

Visão do futuro

Uma exemplo de obra feita para futuro e bem planejada foi a sede do Cisvir, que é longe do centro o suficiente para população acessar seus serviços de forma cômoda. Milhares de pessoas são atendidas mensalmente ali sem atropelos. Descentralizando as obras para os bairros, a cidade cresce mais e todos os moradores se beneficiam.

Falta de visão

Por outro lado, uma obra com total falta de visão foi o Circuito das Águas, chafarizes instalados na calçada, que estrangularam o trânsito entre a Praça Rui Barbosa e a Avenida Munhoz da Rocha na quadra próximo das lojas Pernambucanas. Dinheiro gasto para um projeto que teve ser derrubado.

100 obras

O prefeito Júnior da Femac deve fechar 100 obras nos últimos cinco anos. Em janeiro, o prefeito deve entregar várias obras na comemoração do aniversário. A Praça do 28, por exemplo, será entregue na semana do aniversário, totalmente revitalizada.

