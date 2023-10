Da Redação

O pré-candidato Rodolfo Mota foi o que melhor usou as redes para homenagear os professores. Rodolfo lembrou dos professores que o ajudaram na sua trajetória e aproveitou para dizer que, na sua possível administração, o foco não será reformas de prédios e apostilas, afirmou que vai cuidar das pessoas, dos professores, diretoras e merendeiras.



Metralhadora

É tiro para todos os lados. Depois de passar 3 anos batendo forte no prefeito Júnior da Femac, o vereador Lucas Leugi resolveu bater nos seus adversários diretos na corrida pela prefeitura. Lucas disse nas redes que um candidato que já estava com o terno pronto para posse, agora está com medo até do novo candidato que é sósia dele.

PT vai de PT

O PT de Apucarana vai lançar Jane Reis como candidata a prefeita. O PT não irá apoiar Rodolfo Mota, que já tem o apoio de Sérgio Moro. Não vai de Adan Lenharo, porque é o candidato de Bolsonaro. Não vai apoiar Paulo Vital ou Val Marques, porque ambos são ligados ao governo Ratinho. Ou seja, o PT já definiu, vai de PT.

Educação

A chefia da secretaria de Educação municipal já está há dez anos no cargo. Comenta-se que o prefeito Júnior da Femac tem recebido vários apelos e pedidos de pais e professores para uma mudança. Nomes como Danylo Acioli, Camila Bolonhezi e Jossuela Pirelli são fortes para ocupar o cargo.

Novo hospital

Em Toledo, o governo Ratinho Júnior, através da Secretaria de Saúde de Beto Preto entregou o novo Hospital Regional do oeste. Uma obra de R$ 40 milhões feita com recursos do governo federal, governo estadual e prefeitura. O governo do estado investiu R$ 13 milhões, com mobiliários e equipamentos, além do sistema de climatização do hospital. No dia da inauguração, o governador Ratinho Júnior fechou um convênio com a cidade de Toledo liberando R$ 1,5 milhão por mês para ajudar no funcionamento da unidade.