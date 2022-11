Da Redação

Tempos de festa

Apucarana vive um grande momento administrativo, com contas em dia, salários e décimo terceiro pagos rigorosamente na data, fornecedores em dia, Restaurante Popular com comida boa a R$ 2, programa Sacola Verde trocando recicláveis por hortifrúti, cultura em festa com apresentações no Cine Teatro, 12 mil crianças que ganharão material escolar, uniformes e agora também tênis e mochila, Espaço das Feiras bombando, comércio com liberdade para trabalhar, novas ciclovias, iluminação estilo Las Vegas, esporte bombando com Jogos Abertos do Paraná, Festa do Café em Pirapó... Na política, temos deputado federal eleito e ainda vem aí Festa de Natal com iluminação especial, chegada Papai Noel e grande festa de aniversário com show de Leonardo.

Rebeca campeã

A ginasta Rebeca Andrade é campeã mundial de ginástica em Liverpool na Inglaterra. Ao som de Baile de Favela, do maestro paranaense Miza, Rebeca faturou ouro individual do Campeonato Mundial de Ginástica.

Vermelho

O Natal está chegando e os bons velhinhos, senhores com mais de sessenta anos, com suas barbas brancas, se preparam para trabalhar. Uma profissão antiga, que é alegria das crianças. Hoje, muitos pais usam a roupa para animar as festas. Venha Papai Noel com sua roupa vermelha trazendo muita paz e harmonia neste final de ano.

Aqui se faz, aqui se paga

Há trinta anos, o Brasil parou, chocado com o assassinato da atriz Daniela Peres, morta a tesouradas pelo ator e par de novela Guilherme de Párdua e sua mulher, Paula Thomaz. O ator pegou 19 anos de cadeia, mais ficou apenas sete anos e foi solto. Virou pastor e atuante nas redes sociais. Domingo, aos 53 anos, o ex-ator, pastor e assassino sofreu um infarto e morreu.

