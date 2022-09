Da Redação

As duas serão bem votadas

Renata e Anaízes

As candidatas do PDT de Apucarana, Anaízes Silva, que concorre ao cargo de deputada estadual, e Renata Borges, que almeja uma vaga na Câmara Federal, estão percorrendo toda a cidade e também viajando muito pelo estado para buscar votos. As duas serão bem votadas.

Concorrência

632 candidatos disputam as 30 vagas de deputado federal; são 21,06 candidatos por vaga. A concorrência para a Assembleia do Estado é 16,7 candidatos por vaga, pois são 902 candidatos para 54 cadeiras. Com vagas tão concorridas quanto as de concursos públicos e vestibulares, os candidatos terão que se esforçar muito nesta reta final da campanha.

Número chave

O número mágico para eleger um deputado estadual será de 40 mil votos. Para deputado federal será algo em torno de 100 mil votos. São números difíceis e, quanto mais se precisa, mais difícil fica o voto. O ex- prefeito Biachi dizia na sua época: “ Quem precisa, precisa pedir”.

