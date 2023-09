Da Redação

Ratinho Júnior inaugurou várias obras em Arapongas. Entre elas, inaugurou 683 casas e anunciou mais 748, asfalto, reforma do aeroporto, além de recursos para Apae. O prefeito Sérgio Onofre está em alta junto ao Governo do Estado.



3 bilhões

O orçamento da prefeitura de Apucarana para os próximos quatro anos - 2025/2028 - será de aproximadamente R$ 3 bilhões. A população vai ter que analisar bem os candidatos e seus padrinhos para votar. É muito dinheiro em jogo, a cidade não pode errar.

Vender a alma

Na política tudo tem limites. O candidato, para ganhar eleição, não pode negociar o cargo com tanta gente. Depois fica impossível administrar, é muita gente mandando. Faltando 12 meses para eleição, tem candidatura com vários donos.

Campanha pesada

Vai ser uma campanha política de arrepiar em Apucarana. Será uma campanha de denúncias, esclarecedora, e a população irá conhecer a fundo os candidatos e seus padrinhos.

Eleições de Rodolfo



Rodolfo Mota foi candidato em 2008 a vereador, fez 772 votos e perdeu a eleição. Em 2012, disputou novamente uma cadeira na Câmara fez mais que o dobro de votos: 1.806 e perdeu a eleição. Foi trabalhar na administração do PT, na equipe de Beto Preto. Em 2016, voltou a disputar, junto com Beto, o cargo de vereador e foi o eleito mais votado com 3.565 votos. Em 2020 disputou e perdeu a prefeitura. Já em 2022 perdeu sua quarta eleição, desta vez para deputado estadual.

