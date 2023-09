Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quanto gasta um candidato para conseguir ser vereador em Apucarana? Hoje a cidade tem pelo menos 20 candidatos que fazem mais de mil votos para disputar 11 vagas. Com isso, o ‘investimento’ deve ser maior. Em uma campanha boa, o candidato gasta cerca de cem mil reais para ter sucesso. São raras as exceções de um vereador ser eleito sem gastar.



continua após publicidade .

Justiça feita

Lembra do caso Genivaldo, aquele homem morto asfixiado dentro do porta-malas da Polícia Rodoviária Federal? A Justiça Federal de Sergipe determinou que a União pague uma indenização de 1 milhão de reais ao filho de Genivaldo. A mulher dele também deve ser indenizada. Na época, até multas foram cobradas da viúva. Uma boa notícia.



continua após publicidade .

Filé mais barato



Nos primeiros oito meses do ano o preço do filé mignon teve uma redução de preço de 16,95%, segundo dados do IBGE. Mesmo com a queda dos preços, o filé mignon está longe do churrasquinho dos brasileiros.

Aniversário

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac comemorou essa semana seu aniversário de 50 anos e teve festa preparada pela sua equipe de secretários, amigos e família com muita música. A festa mostrou a união da equipe de Júnior, uma turma animada a 15 meses do fim do mandato.

Pegaram o cara

Daniel Cavalcante, o brasileiro que fugiu do presídio dos EUA foi preso depois de 14 dias de buscas. A polícia americana usou 500 homens e gastou muitos dólares para capturar Daniel. Agora ele volta ao presídio e, no futuro, deve ocupar as telas do cinema.

Siga o TNOnline no Google News