O deputado estadual do Paraná, Arilson Chiorato, que mora em Apucarana no Núcleo Afonso Camargo, deve ser lançado pelo PT para deputado federal em 2026. A deputada federal Gleisi Hoffmann deve ser candidata a governadora ou senadora e deve apoiar Arilson para federal.



Ano Novo

Mais um ano juntos aqui na coluna: ano de eleições, ano de escolher o prefeito e os vereadores que comandarão a cidade no futuro. Vamos comemorar os oitenta anos da cidade. Uma cidade linda feita por gente da nossa terra, gente que nasceu aqui, fez família, fez a vida aqui e este ano comemora com o maior orgulho os oitenta anos de nossa cidade, uma cidade de todos.

Quatro linhas



O candidato do PL, Adan Lenharo, disse ontem que sua candidatura já começou a incomodar: “Estão querendo puxar meu tapete, tomando o partido”. Adan disse o seguinte: quem quiser ganhar a eleição, vai ter que ganhar nas quatro linhas, no tapetão não vão levar o apoio de Bolsonaro.

Vital em campanha

Uma moradora encontrou com Paulo Vital na fila do caixa de um supermercado no final de semana e perguntou? “Você é candidato a prefeito com o apoio de Beto Preto? Paulo Vital respondeu rápido: “sou candidato e tenho o apoio de Beto”, e ganhou um abraço e talvez o voto em outubro.

Júnior sucesso

O ano novo chegou e o prefeito Júnior da Femac aproveita o bom momento de sua popularidade para tocar o aniversário de 80 anos da cidade. A cidade está linda, bem arrumada e pronta para a festa. Júnior da Femac vai entregar obras, dar a largada da corrida 28 de janeiro e comandará os shows e a festa de barracas.

