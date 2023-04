Da Redação

PT na disputa

O partido PT deve ter candidato a prefeito em Apucarana. A cidade tem horário eleitoral e está entre dez maiores no estado, além de ter o presidente estadual do partido. O deputado estadual Arilson Chiorato pode ser o candidato a prefeito em Apucarana, com uma forte chapa de candidatos a vereador.

Parou

Sabe quando aquele relógio de parede que para, ou começa atrasar? Tá na hora de trocar a pilha. Acho que os amigos Júnior da Femac e seu vice Paulo Vital estão precisando trocar a pilha, para acertar os ponteiros.





