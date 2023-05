Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeito jovem

O próximo prefeito de Apucarana será jovem, uma vez que os quatro pré-candidatos são jovens: Rodolfo Mota, Paulo Vital, Adan Lenharo e Lucas Leugi. Apucarana completará 80 anos em 2023 e muito possivelmente terá um prefeito na faixa dos quarenta anos.

continua após publicidade .

Dia das Mães

Não tem erro, quando se aproxima esta data aparece a campanha de outdoor do pré-candidato a prefeito Rodolfo Mota. A foto muda, mas a frase é a mesma de sempre: Rodolfo Mota trabalhando por Apucarana. Rodolfo poderia usar a campanha para mostrar o que fez pela cidade, os projetos, as obras que ajudou trazer para Apucarana e os empregos que ajudou a gerar. Ia sobrar espaço no outdoor.

Fome zero

O prefeito Júnior da Femac não quer ninguém passando fome na cidade. O Restaurante Popular é sucesso. São 300 pessoas alimentadas por dia, 6.000 pessoas mês e cerca de 70 mil refeições ao ano. Hortas comunitárias, programa Feira Verde, distribuição de cestas básicas, e alimentação de doze mil alunos nas escolas creches e escolas também integram as políticas públicas de Júnior na área de segurança alimentar.

Siga o TNOnline no Google News