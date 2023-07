Da Redação

Beto Preto

Em 2016, Beto Preto foi para reeleição com uma ótima administração e fez uma super campanha profissional. Uma campanha econômica, com pouca gente envolvida, mas tudo muito bem planejado para o sucesso nas urnas. Beto fez 87% dos votos, sagrando-se entre as cinco maiores vitórias do Brasil, um recorde duro de ser batido em Apucarana. Profissionalizar a campanha é economia para chegar à vitória.



Última geração

O vereador Tiago Cordeiro, que vem modernizando o jeito de fazer campanha, usando aplicativos, está todo faceiro com um novo celular de última geração. O presente veio em boa hora, afinal as eleições estão chegando. O vereador deve usar o novo celular, que ganhou de presente, para pedir aos eleitores: “liga para mim, não liga para eles”.

Som alto

Foi aprovado projeto lei que regulamenta o som alto na cidade. Agora é lei, som alto, sendo domingo, segunda e terça pode até as 22 horas; na quarta e quinta até as 23 horas e sexta e sábado até meia-noite. Os estabelecimentos que não cumprirem a lei serão multados e poderão até ter o alvará cassado.

Lei para ser cumprida

A lei do som alto foi feita pelos vereadores e agora tem que ser cumprida. O Departamento de Fiscalização da Prefeitura terá que cumprir e fiscalizar a lei, multando e cassando alvará em caso de quem não seguir a legislação.

Gabinete do ódio

Com as eleições se aproximando, os gabinetes do “ódio” começam a ser montados pelos grupos políticos. Nesta campanha municipal, com vários candidatos a prefeito, muitas fofocas venenosas partirão desses comitês do ódio.

