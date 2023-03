Da Redação

Janja aprovada

Segundo pesquisa Genial/Quaest a primeira-dama tem 41% de aprovação positiva. Janja não pode ser candidata a presidente devido ao fato de Lula ser presidente. Mas estamos no Brasil e aqui sempre temos mudanças na lei eleitoral, de tal modo que Janja poderá ser candidata a presidente.

Vice Apucarana

Em nossa cidade, só um vice deu sorte e ganhou um mandato. Júnior da Femac, vice de Beto Preto, herdou dois anos no poder com a saída de Beto para assumir a Secretaria de Saúde do estado. Júnior agradeceu o presente e ainda ganhou a reeleição, com apoio de Beto. Agora o vice Paulo Vital pode virar prefeito se ganhar a eleição em 2 024.

Montadoras paradas

As fábricas de carros Chevrolet, Jeep, Mercedes Bens e Volkswagem anunciaram férias coletivas para seus funcionários. Faltam peças para montarem carros novos e os estoques nos pátios é grande. Para não darem descontos para os compradores, as fábricas preferem dar férias.

