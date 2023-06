Da Redação

Valmor Giavarina foi prefeito entre 1969 e 1973

O advogado Valmor Santos Giavarina foi prefeito de 1969 a 1973. Antes disso, ele foi vereador em 1963, sendo em 1966 eleito deputado estadual pelo MDB. Dois anos depois, foi eleito prefeito de Apucarana. Foi o prefeito mais político de Apucarana. Além disso, foi poeta, apresentador de rádio e fez sucesso na TV Tibagi/ Globo com o Programa "Negócio é o Seguinte". Valmor nasceu para brilhar na política, no rádio, na TV e nos nos Tribunais de Júris.



Sonhos

Tem muita gente em Apucarana sonhando com uma dobrada de Paulo Vital prefeito e Rodolfo Mota como vice. Hipótese descartada por Mota, que sonha com uma chapa Rodolfo prefeito e Adan Lenharo vice. Já Adan Lenharo quer ser prefeito com o apoio de Bolsonaro. As convenções só acontecem em agosto do ano que vem. Até lá, sonhar não paga nada.

Vital em casa

O vice-prefeito Paulo Vital, que está afastado da prefeitura nos últimos 90 dias, vem estudando e preparando o plano de governo de sua campanha. Vital quer chegar nas eleições com propostas viáveis e atendendo os pedidos da população.

Casa das apostas

A brincadeira da moda na política de Apucarana é a casa de apostas. Quantos vereadores irão voltar para o próximo mandato? Três, quatro ou cinco vereadores. Façam suas apostas.