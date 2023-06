Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carlos Scarpelini assumiu a Prefeitura de Apucarana em 1983

Em 1983, Carlos Scarpelini assume a prefeitura de Apucarana. Vindo da Água do Xaxim, foi vereador, depois prefeito e chegou a deputado federal. Político, Carlos fez uma administração voltada para o social. Carlos implantou o Mercado Popular, um ônibus que vendia produtos com descontos de até 40%, fez também o projeto agrícola, onde eram criadas galinhas que produziam ovos para merenda escolar. Fez o os núcleos habitacionais Tancredo Neves e Marcos Freire e a segunda etapa do João Paulo, cerca de três mil casas ao todo. Criou parque Industrial Norte, na saída para Londrina. Adorava festa. Criou o maior baile junino do Paraná: o Baile Chapéu de Palha. Ficou seis anos no primeiro mandato.



continua após publicidade .

Bailão

Os idosos em Apucarana são muito bem tratados pelo poder público. A terceira idade é bem atendida pela saúde, em alguns casos recebem inclusive equipes em casa. No Lagoão, na piscina aquecida, os idosos praticam natação e hidroginástica. E no Sesc, toda sexta, é dia de baile para idosos.

continua após publicidade .

Ganhando espaço

O nome do empresário Adan Lenharo tem ganhado espaço nos meios políticos de Apucarana como um dos prováveis candidatos a prefeito em 2024. Adan é ligado ao deputado federal Filipe Barros (PL), por conseguinte ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Adan foi convidado por Filipe Barros para assumir o PL de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News