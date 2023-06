Da Redação

Pegorer foi eleito pela primeira vez em 1992

Em 1992, José Domingos Scarpelini era prefeito e, como na época não havia reeleição, lançou o candidato Nicola Mareze, membro do seu grupo político que administrava a cidade há 10 anos. Na oposição, um grupo de empresários se reuniu e resolveu entrar na eleição, apoiando Padre Valter Pegorer, que já tinha perdido a eleição de 1982. Foi uma eleição dura, com tv. Zé Scarpelini tinha feito uma ótima administração e trabalhou muito para que seu candidato ganhasse. A campanha de Valter abraçou a cidade com muito amor e esperança. Abertas as urnas, Valter Pegorer vence com 35.628 votos, recorde de votos até então, e Nicola Mareze faz apenas 11.145 votos. Uma vitória muito comemorada na cidade.

Juventude

No ano que Apucarana comemora 80 anos, pode eleger na eleição um prefeito jovem. A juventude é a característica principal dos quatro jovens possíveis candidatos a prefeito. Lucas Leugi, Paulo Vital, Rodolfo Mota e Adan Lenharo estarão renovando a política de Apucarana.

Em Londrina

O deputado federal Marco Brasil, o homem dos rodeios, deve ser candidato a prefeito em Londrina. Marco fez 23% dos votos de deputado federal em Londrina e pode fazer uma boa eleição.

Sem fome

É prioridade do prefeito Júnior da Femac o combate à fome em Apucarana. A secretária Jossuela Pirelli faz um ótimo trabalho de distribuição de cestas básicas para famílias carentes.O Restaurante Popular é outra iniciativa que atende a população com cerca 6 mil refeições/mês.

