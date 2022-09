Da Redação

Senador Alvaro Dias

Fechadas para senador

Prefeitos de seis grandes cidades do Paraná já fecharam com Alvaro Dias: Rafael Grecca (Curitiba), Marcelo Belinatti (Londrina), Ulisses Maia (Maringá), Paranhos (Cascavel), Marcelo Elias (Paranaguá) e Sérgio Onofre (Arapongas).

Liberou geral

No encontro de Ratinho Jr., realizado no restaurante Madalosso em Curitiba na última segunda-feira, o governador liberou geral e apoiou todos os candidatos da base ao Senado. Com isso, os prefeitos da base podem apoiar Paulo Martins, Moro, Pessuti, Aline Sleutjes e Alvaro Dias.

Presidente

A eleição presidencial entra num período decisivo. Lula do PT tenta vencer no primeiro turno. Bolsonaro (PL) faz de tudo para que disputa chegue ao segundo turno onde espera ter mais chances de vencer. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) buscam uma arrancada da terceira via, que está cada vez mais difícil. E o eleitor espera o dia 02 de outubro para decidir na frente da urna.

