Dois prédios públicos construídos nos anos 60 precisam urgente de reformas. São eles o Terminal Urbano e o prédio da Prefeitura, que são utilizados por centenas de pessoas diariamente e precisam de melhorias. O Terminal Urbano está em estado terminal e a prefeitura não fica atrás. Buscar recursos nos governos estadual e federal é a solução.



Investimentos

Nos últimos 4 anos, foi investido R$ 1,5 bilhão no setor privado em novas empresas e na construção civil. Foram mais 50 novas empresas que chegaram em Apucarana e a construção de 28 novos prédios. A cidade cresce, o poder público faz sua parte preparando a cidade para comemoração dos 80 anos dourados.

Esportes

Começaram no no último sábado os Jogos Universitários do Paraná (JUPs), que são realizados em Apucarana. São mais de 2 mil envolvidos entre atletas, dirigentes, equipe de arbitragens. São 19 estabelecimentos de ensino de 13 municípios. Apucarana respira esportes em todos os ginásios, divulgando a cidade para todo o Estado. A competição segue até quinta feira.

Vice



Apucarana tem vários candidatos a prefeito: Paulo Vital, Rodolfo Mota, Adan Lenharo, Val Marques, Lucas Leugi, Dr.Odarlone. São seis pré- candidatos a prefeito. Já para vice, os nomes ainda não são divulgados.





Faltam 20 salários

O mandato de Júnior da Femac tem somente mais 18 meses. Serão 18 folhas de pagamentos e dois décimos terceiros para cerca de 3 mil e quinhentos funcionários. Serão vinte folhas de pagamentos de cerca de R$ 20 milhões cada. Aproximadamente 400 milhões de reais até dezembro de 2024

