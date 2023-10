Da Redação

Nos últimos 5 anos, o prefeito Júnior da Femac vem revitalizando as praças e parques para deixar a cidade pronta para comemorar os oitenta anos dourados. Júnior começou pelo Lago Jaboti, Parque da Raposa, Biguaçu, Bosque, Praça do Redondo, Praça Mauá e agora está terminando a grande reforma da praça do Bairro 28 de janeiro. Também não esqueceu dos bairros onde instalou dezenas de parques infantis.



Partidos fortes

Os diretórios nacionais dos partidos estão determinando para seus diretórios municipais o lançamento de candidatos a prefeito. Os grandes partidos querem usar o tempo de TV e rádio e eleger o máximo de vereadores possível. Os partidos não querem ser taxados como legendas de aluguel.

Caminhão de coleta



Ontem a Tribuna trouxe uma excelente matéria sobre o caminhão de coleta de inservíveis, o caminhão dos móveis velhos. De janeiro a setembro o serviço de recolhimento fez 51.480 atendimentos coletando de tudo: sofás, camas, colchões, armários, geladeiras, fogões entre outros. Foi uma ideia simples do prefeito Júnior da Femac que resolveu um grande problema das pessoas que precisavam descartar itens grandes. A maioria acabava indo parar em terrenos baldios e hoje a prefeitura tem uma destinação ambiental correta.

Eleições

A disputa nacional da última eleição presidencial seguirá na eleição de 2024. Apoiadores de Lula e Bolsonaro vão para urnas novamente para ver quem tem mais votos. PT e PL querem ganhar o máximo de prefeituras para ficar fortes para disputa de 2026.

Ciclos

Na política, assim como na vida, existem ciclos que acabam. O poder passa, novas lideranças surgem e a vida continua. Têm políticos que exageram e abusam do poder quando estão por cima e a perda do poder na frente é mais dolorida. O povo vota e, assim como dá o poder, também tira, quando para de votar em determinados políticos.

