Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apenas um ou dois partidos devem fazer dois vereadores eleitos. As demais 7 vagas serão preenchidas por sete partidos, fazendo um vereador. A briga será boa, já que cada partido terá pelos menos dois candidatos acima de mil votos brigando por uma vaga.



continua após publicidade .

Eleição boa

Com cinco nomes bons, a eleição de Apucarana tende a ser concorrida. Beto Preto ou Paulo Vital, Rodolfo Mota, Lucas Leugi, Adan Lenharo e André Pegorer podem ser os nomes da corrida do ano que vem. As convenções em agosto de 2024 irão confirmar quem são realmente os candidatos à Prefeitura.

continua após publicidade .

Violência

Aumentou, e muito, a violência doméstica em Apucarana. Todos os dias, sem exceção, temos notícias de agressões familiares. O consumo de drogas e excesso de álcool estão entre os principais motivadores do aumento da violência doméstica.

Novos vereadores



Para uma mudança no número de vereadores na Câmara de Apucarana, um projeto de lei tem que ser votado e aprovado um ano antes da eleição. Para qualquer mudança, seja para 13, 15,17 ou 19 vereadores, o projeto precisa de oito votos favoráveis.

Siga o TNOnline no Google News