Seguimos mostrando nomes de pré-candidatos a sucessão de Ratinho Júnior em 2026. Gleisi Hoffmann, do PT, é o nome do partido do presidente Lula para disputar o governo do estado. O pessoal do PT acredita que Paulo Martins, do PL, o partido de Bolsonaro, deve ser o adversário. Gleisi é deputada federal.



Saúde em pauta

O pré-candidato Rofolfo Mota criticou o fechamento de várias unidades de saúde no período do Natal até o Ano Novo. A UPA ficou com filas de dez horas de espera para atendimentos. Rodolfo também questionou o atraso de pagamentos dos médicos que atendem através de CNPJ na UPA. “A saúde não pode esperar até eleição para que aconteçam mudanças, o povo sofre demais”, disse Rodolfo.

Polarização

As capitais e as cidades grandes e médias prometem eleições municipais polarizadas entre direita e esquerda. O PT de Lula quer vencer para mostrar a força do governo federal e do presidente. Já a direita precisa vencer para mostrar que o grupo político de Bolsonaro está vivo para disputar e ganhar a próxima eleição presidencial.

Vereador ou presidente?

O que é mais difícil, vencer a eleição de vereador ou ser eleito presidente da Câmara, depois de eleito? Deco, Mauro Bertoli e Molina participarão da eleição de vereadores e vão disputar a eleição de presidente da Câmara novamente, em caso de vitória nas urnas. Garantir uma vaga como vereador é uma disputa muito complicada, já a eleição da Câmara é uma verdadeira guerra interna com apenas onze votantes.

Juventude

Quatro jovens pré-candidatos estão na disputa para Prefeitura de Apucarana neste ano. Rodolfo Mota, Paulo Vital, Adan Lenharo e Jane Reis irão disputar e buscar mais de 75 mil votos válidos. Sangue novo na política e um novo ciclo vem aí para romper com o passado e caminhar para o futuro.

