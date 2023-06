Da Redação

Perguntar não ofende

Por que a Guarda Municipal não cria um ponto de parada de uma viatura na Praça do Redondo e acaba com a festa de bebedeiras e uso de drogas protagonizada por andarilhos que vêm, na maioria das vezes, de outras cidades? Com uma equipe da guarda na praça, aumentaria a segurança dos pedestres e colocaria ordem no local.

Sextou

Termina mais uma semana e nada de novidades na política de Apucarana. A CPI contra o prefeito não andou na Câmara, o grupo de Beto não rompeu com Júnior publicamente, o vice Paulo Vital continua afastado da prefeitura, as obras seguem, as cidades vizinhas crescem, enquanto em Apucarana a prioridade são vagas para carros em praças no lugar de quadras para esportes e recreação para crianças. Como diz o ditado: “Não adianta chorar pelo leite derramado.” Vamos em frente.

Rodolfo x Adan

Os dois são candidatos a prefeito, são jovens, já disputaram eleições e perderam, são evangélicos e trabalham. Mota é professor e Adan é empresário e trabalha como superintendente da Secretaria de Indústria e Comércio do município. Mota mora no Adriano Correia e Adan no Interlagos. Gente simples, políticos jovens que buscam espaço na política e que podem vencer a próxima eleição para prefeito em Apucarana.

