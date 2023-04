Da Redação

Ponto final

Quando é que a turma que apoia Beto Preto irá descer do trem da prefeitura de Apucarana? O vice-prefeito Paulo Vital já desceu. Agora faltam os outros. Eles devem estar esperando um posicionamento de Beto Preto para desembarcar.

Câmara dividida

Caso Beto Preto e sua turma deixem o governo Júnior da Femac, como ficam os vereadores? A base deve ficar dividida. O prefeito Júnior deve ficar com cinco vereadores, Beto com três e a oposição com três.

Mulheres em alta

Enquanto Janja faz sucesso na viagem a Portugal e Espanha, Michelle Bolsonaro pode ser a candidata a presidente em caso de impedimento de Jair. No congresso as deputadas e senadoras são as favoritas da imprensa nacional. Sem esquecer as ministras do governo Lula, com destaques a Marina Silva e Ana Moser.

