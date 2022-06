Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Vota Apucarana

No dia 2 de outubro, você apucaranense terá a chance de eleger uma ou duas pessoas para representarem nossa cidade em Curitiba e Brasília.

Ratinho e prefeitos

Mais de trezentos prefeitos do Paraná apoiam a candidatura de Ratinho Júnior para o governo do Estado. O Paraná tem tradição de reeleger os governadores. Jaime Lerner, Roberto Requião e Beto Richa venceram as reeleições.

Casas

Quando serão entregues as casas do residencial Fariz Gebrim? O deputado estadual Arilson Chiorato e a deputada federal Gleisi Hoffmann, que liberaram a verba para construção, só poderão participar da inauguração até o dia 5 de agosto.

98 dias

Faltando 98 dias para eleição de presidente da República saiu nova pesquisa do Datafolha. Lula lidera com folga para vencer no primeiro turno.

Verbas

O senador Álvaro Dias liberou cerca de 9 milhões de reais para Saúde do Paraná, através do Ministério da Saúde. Cerca de R$ 6 milhões para 50 municípios e R$ 3,3milhões para 17 hospitais paranaenses, entre eles o Hospital da Providência de Apucarana.