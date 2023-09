Da Redação

O PL de Bolsonaro terá que resolver alguns problemas de candidaturas pelo Brasil. Tem muita gente querendo aproveitar os votos de Bolsonaro. Uma coisa é certa, Bolsonaro não vai deixar ninguém se apropriar de votos bolsonaristas, deixando ele fora da campanha.



Fake news

Um membro do alto escalão do PT de Apucarana garantiu ontem que não foi o seu pessoal que criou o post de fake news. O pessoal do PT participou da foto com Rodolfo Mota, divulgou a foto e não apoia o uso de fake news. Com a confirmação do PT, ficou claro que a ideia era confundir o eleitor.

Vital e Beto



O vice-prefeito Paulo Vital e o secretário de Saúde do Estado Beto Preto participaram da inauguração da segunda Casa do Dodô em Apucarana, instituição que atende jovens e adultos com deficiência. Vital é o candidato preferido de Beto Preto do PSD para disputar a eleição de prefeito.

Inimigo

Beto Preto e Júnior da Femac não estarão juntos na próxima eleição. Mas os dois têm que saber que o inimigo é o mesmo. Caso contrário, não deixa o ex-amigo ganhar a eleição, mas acaba entregando o poder para o inimigo.

Trânsito

Nos últimos 5 anos, melhorou muito o trânsito de Apucarana, com construção das rotatórias e a sinalização. Mesmo com toda repaginada no trânsito feita por Júnior da Femac, ainda tem vários acidentes graves no perímetro urbano. Os motoristas deviam correr menos e respeitar as preferenciais, semáforos e sinais de trânsito.

