Vice

Depois de bater o martelo na candidatura Adan Lenharo para prefeito, o partido PL deve fechar um nome forte para vice prefeito. Vários nomes estão sendo sondados.

Arrumando a casa

A secretária Jossuela Pirelli vem arrumando a sua secretaria, organizando algumas coisas, priorizando programas e políticas públicas da gestão Junior da Femac. A secretária tem nos planos iniciar uma reforma no Centro da Juventude, a construção da cozinha escola e o fortalecimento dos Grupos Conviver - são 34 hoje na cidade -, além de pensar em um espaço para acolhimento dos moradores de rua nos dias de frio intenso. Jossuela sempre trabalhando muito e arredondando a casa.

Ascavi

A nova Associação de Vereadores do Vale do Ivaí, a Ascavi, fará a posse da nova diretoria no dia 21 de junho, às 15 horas, no Hotel Granville em Curitiba. A Ascavi reúne 26 legislaturas, com cerca de 250 vereadores. O presidente será Cleber Alexandre Torres, o “Coxa”, vereador de Cambira, tendo o apucaranense Mauro Bertoli como segundo vice presidente.

