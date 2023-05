Da Redação

Ditado popular

“Pimenta nos olhos dos outros é refresco”. Esta frase é usada quando alguém aconselha outra pessoa a fazer algo, mesmo sendo arriscado.Sabe aquele conhecido que passa conselhos que ele mesmo jamais seguiria? Pois é!

CPI

A oposição entrou com pedido de CPI contra o prefeito Júnior da Femac na Câmara por suposta “conduta de nepotismo licitatório” na administração. Com apenas quatro votos, a oposição quer emplacar a CPI, já a situação, com sete votos, pode entrar com CPI do grampo e pode afastar dois ou três vereadores da oposição por difamação e assédio moral, pela produção e divulgação de fake news frios. Alguém vai dançar ou tudo vai terminar em “pizza”.

Empregos

A Agência do Trabalhador de Apucarana já empregou 937 pessoas entre janeiro e abril. Excelente o trabalho de Neno Leiróz frente a agência, um acerto de Júnior da Femac na geração de empregos.

