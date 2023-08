Da Redação

O churrasquinho tão falado na última campanha eleitoral continua caro para o trabalhador. E agora, o preço do ovo subiu muito. Aumentaram as exportações dos ovos em 150% e os preços do ovos subiram no nosso mercado interno. Ovos mais baratos só em 2024.

Enxugar a Câmara

Para sobrar dinheiro para projetos educacionais e avançar em novas instalações na Câmara de Apucarana, têm que enxugar a máquina. Os salários estão altos, turbinados por FGs generosas. Por outro lado, muitos funcionários comissionados foram contratados. E mais, assessores tem que ter qualidade técnica para exercer o cargo. Chega de indicar os cabos eleitorais como assessores chegando a ganhar R$ 7 mil por mês.

Funcionários públicos

Segundo pesquisas do República em Dados, 70% dos funcionários públicos recebem até R$ 5 mil, 20% recebem de R$ 5 mil a R$ 10 mil e 10% acima de R$ 10 mil. O teto hoje é de R$ 41,650,00. Apenas 0,061% recebem acima de R$ 41 mil, acima do teto, em todo Brasil.

Beto Preto x Pegorer

Se André Pegorer confirmar sua intenção de ser candidato a prefeito em Apucarana, a eleição pode ter novamente um duelo entre Beto e Pegorer. Em 2004, Valter venceu Beto Preto na disputa pela Prefeitura de Apucarana. Pegorer foi três vezes prefeito da cidade e Beto Preto duas vezes.

Vereadores

Molina, Mauro Bertoli, Toninho Garcia e Moisés Tavares eram do grupo de Pegorer. Com a possibilidade de uma candidatura de André Pegorer, com quem eles ficariam?





