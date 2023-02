Da Redação

Se o jovem brasileiro pode votar aos 16 anos, por quê não dirigir?

16 anos

Um projeto de Lei em tramitação na Câmara Federal pode autorizar aos jovens aos 16 anos a permissão para dirigir. Se aprovado, o projeto de lei irá autorizar uma carteira provisória de 2 anos e, depois deste prazo, o jovem passa a ter a CNH. Se o jovem brasileiro pode votar aos 16 anos, por quê não dirigir?

Rua gastronômica

Os moradores da rua Oswaldo Cruz gostaram da ideia da Câmara de criar a rua rua gastronômica. Eles acreditam que os problemas de hoje podem ser solucionados com o novo modelo. Os empresários da rua irão ganhar com divulgação e algumas reivindicações deles, já os moradores acreditam resolver o problema de som alto em alguns bares sem acústica e horário de funcionamento. O vereador Tiago Cordeiro deve acertar detalhes e resolver todos os problemas e a cidade ganhar sua rua gastronômica.

Aumentos

Aumento da tarifa da luz pela Copel, tarifa da água também tem aumento na Sanepar, IPVA com reajuste no Paraná e, até agora, nada do índice de aumento do funcionalismo estadual. Os funcionários esperam um aumento acima da inflação para tentar recuperar o que foi perdido nos últimos anos.

