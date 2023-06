Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Câmara de Apucarana de Apucarana

A pergunta mais ouvida na Câmara de Vereadores de Apucarana. Um vereador ganha cerca de R$ 8 mil por mês, tendo que ganhar eleição entre cem candidatos e gastar dinheiro. Já os assessores ganham muito bem na Câmara. Tem salários de R$ 8 mil, R$ 15 mil, R$ 20 mil, chegando a R$ 30 mil ou mais. Daí vem a pergunta: ser vereador e ganhar menos que os assessores?



continua após publicidade .

Pimentel Curitiba

Eduardo Pimentel, atual vice prefeito de Curitiba, será candidato a prefeito com apoio de Rafael Greca e do governador Ratinho Júnior. Agora sobra a vice para os partidos aliados brigarem pela vaga. Francischini, Ney Leprevost e o PP de Ricardo Barros.

continua após publicidade .

Luz no 28

A praça do Clube 28 de Apucarana, que está sendo revitalizada, ganhou 70 novos postes e iluminação Led. A praça, que terá pista de caminhada, ciclovia, área para cães e estacionamento, também ganhou uma rua.

Décimo terceiro

continua após publicidade .

Em 2022, quando Poim era presidente, a Câmara de Vereadores de Apucarana pagou no dia 10 de junho a metade do décimo terceiro salário, cerca de R$ 232 mil a 53 funcionários. Este ano já estamos no dia 29 e nada do 13º.

Cine Teatro

Será inaugurado sábado o Espaço Cultural Cine Fênix. Depois de quase vinte anos, o prefeito Júnior da Femac consegue terminar e entregar a obra que começou no governo de Valter Pegorer. Um espaço de cultura para a cidade.

Siga o TNOnline no Google News