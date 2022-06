Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Vota Apucarana

Paulo Vital, Luís Bertoli e Rodolfo Mota irão disputar os votos dos apucaranenses para deputado estadual. Apucarana tem 94,6 mil eleitores. Acredita-se que cerca 70 mil devem votar para deputado estadual. No Paraná, com 40 mil votos pode-se eleger um deputado estadual.

Fervem bastidores

A possível entrada de Sérgio Moro como candidato a governador do Paraná mexeu com a eleição. O pessoal do Palácio Iguaçu não quer segundo turno, sabe que o risco é grande. Requião gosta da idéia de Moro candidato, quer levar a eleição para segundo turno e ter chances de vitória.

Tebet e Tasso

O PSDB irá apoiar a candidatura de Simone Tebet para presidente da República. MDB, Cidadania e PSDB juntos tentam emplacar Simone como a terceira via. Até agora, Ciro Gomes é terceiro colocado. O vice de Tebet será Tasso Jereissati, do PSDB.