Tem um leitor de nossa coluna que mandou uma interessante sugestão para Páscoa. Com os preços nas alturas, ele conta que fez um acordo com a namorada. Nada de ovos de Páscoa esse ano. Ele vai levar o bacalhau pra fazer na casa dela e ela entra com restante dos ingredientes. E irão comemorar a Páscoa sem susto no cartão e com uma boa bacalhoada a dois.

Quem manda escolhe

O líder da situação é Beto Preto, é ele quem manda no grupo. Foi ele que escolheu, em 2012, Júnior da Femac para ser seu vice. Foi ele que escolheu novamente Júnior em 2016 para continuar na vice. Foi Beto que passou o cargo para Júnior em 2018 e foi ele que definiu Júnior prefeito e Vital vice em 2020. Agora em 2024, cabe a Beto escolher os candidatos da situação. O resto da tropa obedece.





Aumento só em agosto

O funcionalismo do Paraná, que tem data base para maio, irá receber seu aumento somente em agosto. O governo deu 5,79% de aumento e empurrou o aumento para daqui a quatro meses. O sindicato dos professores reuniu servidores no dia 1 de abril e a reclamação foi geral sobre o aumento e o não cumprimento da data base.





Vital candidato

O escolhido de Beto Preto para disputa da prefeitura de Apucarana é Paulo Vital, do PSD, atual vice prefeito. Vital é o escolhido e já está em campanha. Já o candidato a vice deve ser escolhido ano que vem, na definição dos partidos que irão apoiar a chapa.





Bolsonaro em Apucarana

O ex-presidente Bolsonaro fez 51.894 votos em Apucarana, ou seja, 70.60% dos votos na cidade. Na eleição de 2024, estes votos terão um peso enorme na decisão dos eleitores. Com certeza, o partido PL de Bolsonaro terá um candidato em Apucarana e muita gente irá votar 22.