Os partidos estão perdendo tempo em não decidir quem serão seus candidatos. Em uma eleição de apenas 45 dias de campanha eleitoral é muito importante neste ano pré-eleitoral que se consolide o nome do candidato a prefeito.



Novo PAC

O Governo Lula lançou um novo PAC e prevê investir 60 bilhões por ano. Lula pretende acabar com as obras que estão sem conclusão pelo Brasil. São cerca de oito mil obras paradas. Em Apucarana, três creches e a escola José Domingos Scarpelini estão no pacote para serem terminadas.

PSD



O partido PSD, que tem o candidato a prefeito certo em Apucarana, o vice-prefeito Paulo Vital, pode mudar seu candidato. Beto Preto poderá assumir a chapa. Vale dizer que Paulo Vital está há seis meses afastado da prefeitura.

União Brasil

Já o partido União Brasil deve lançar Rodolfo Mota como candidato a prefeito. Mota segue sua vida, longe da política e trabalhando como professor à espera do ano eleitoral.

Outros partidos

O PSDB deve confirmar Lucas Leugi como candidato a prefeito, o PT pode ir de André Pegorer e o PL deve confirmar Adan Lenharo. Apucarana terá 5 candidaturas a prefeito. Quem fizer 30 mil votos ganha a prefeitura.

