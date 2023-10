Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Senador Sergio Moro

Caso o senador Sérgio Moro seja cassado, uma nova eleição pode acontecer em 2025. O processo de Sérgio Moro ainda está no TRE e, em eventual cassação, o caso irá para o TSE. Todo esse processo deve levar quase o ano todo de 2024. Com isso, uma nova eleição para vaga do Sérgio Moro só seria possível em 2025.



continua após publicidade .

Candidatas

Caso o senador Sérgio Moro seja cassado, a briga será boa para disputa de sua vaga no Senado. Michelle Bolsonaro, Rosângela Moro e Gleisi Hoffmann podem disputar a vaga. Uma eleição que seria disputada por mulheres.

continua após publicidade .

Garcia livre

O vereador Toninho Garcia escapou de uma cassação. Os vereadores lhe aplicaram uma censura. Toninho Garcia é um vereador experiente e trabalha muito pela Vila Reis. Toninho deve trocar de partido e sair do União Brasil, já que o seu denunciante, Moisés Tavares, está de cabeça na candidatura Rodolfo Mota.

Dorme situação

continua após publicidade .

Que vacilo da situação, perdeu o PP para oposição. O PP, que estava na mão da situação e tem como trunfo o deputado Ricardo Barros no governo Ratinho Junior, acabou pulando para oposição. Ditado popular: “Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje”.

Vereadores



Dois vereadores da Câmara de Apucarana estão marcados por traições e jogo sujo. Um por gravações indevidas e vazamento do áudio e outro por tentativa de cassação para beneficiar suplente. Outro ditado: “Quem tem telhado de vidro não atira pedra no do vizinho”.