Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A eleição de Apucarana, com cinco ou seis candidatos a prefeito, está totalmente aberta. Todos têm chances de vitória e vai ganhar quem trabalhar melhor, correr em busca do voto, sair do ar condicionado e percorrer os bairros, casa a casa. O ex-prefeito Valter Pegorer ganhou 4 eleições e dizia: “os votos estão nas casas, têm que buscar, conversar com os eleitores”. Trocando em miúdos, o futuro prefeito de Apucarana será o menos preguiçoso.



continua após publicidade .

Dinheiro na praça

O governador Ratinho Júnior anunciou o pagamento do décimo terceiro para o dia 8 de dezembro e o pagamento de dezembro será antecipado para o dia 22. Irão receber 154 mil funcionários da ativa e 135 mil aposentados e pensionistas. Ratinho Júnior ajuda o Natal de todo comércio do Paraná. Ao todo, serão três folhas de pagamentos em 23 dias.

continua após publicidade .

Dia 30

Quem visita o projeto do Hospital de Apucarana sai impressionado com avanço e detalhes da obra. É tudo novo e a obra está bastante avançada. Será um ótimo hospital, muito moderno e pago com dinheiro da prefeitura, cerca de R$ 18 milhões. E o hospital vai precisar da ajuda do governo do estado com a mobília hospitalar, estimada em cerca de R$ 12 milhões, além de uma ajuda mensal, como fez o governo em Toledo, onde bancou os custos da mobília e repassa R$ 1,5 milhão mensal ao hospital.

Campeões de votos

continua após publicidade .

Apucarana tem hoje cerca 22 pré-candidatos que fazem mais de mil votos na eleição de vereadores. Apenas onze serão eleitos. Esses 22 candidatos, entretanto, serão decisivos na eleição de prefeito.

De onde vem

Os candidatos e seus bairros. Rodolfo Mota é do Adriano Correia; Jane Reis nasceu e mora no Afonso Camargo; Val Marques é do João Paulo; Adan Lenharo mora no Interlagos e Paulo Vital foi criado na Barra Funda.

Siga o TNOnline no Google News