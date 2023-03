Da Redação

Panela de pressão

O ambiente político na administração de Apucarana não é bom. Nos corredores, tem gente apostando em uma grande mudança no rumo desta administração. Atenção, tem gente que vai pedir para sair, outros serão convidados a deixar seus cargos.

Praça 28

Seguem as obras de revitalização da Praça 28 de Janeiro, que completou ano passado 70 anos. A praça vai ganhar iluminação de led, ciclovia, pista de caminhada e vagas de estacionamento. O prefeito Júnior da Femac quer entregar esta obra no ano 80 de nossa cidade. Júnior já revitalizou o Jaboti, Parque da Raposa, Bosque Municipal e instalou dezenas de parquinhos na cidade.

Gestão Poim

Foi muito boa a passagem de Poim na presidência da Câmara. Ele fez um trabalho forte no corte de gastos, devolvendo para prefeitura, em 2 anos, 8 milhões de reais. Poim ainda trocou todos os móveis da Câmara e comprou dois carros novos. Sua administração ficou em quinto lugar no portal da transparência do Paraná.

