Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Oposição assanhada

continua após publicidade .

Com o possível fim de ciclo da situação, a oposição sente que está chegando a hora de ganhar o poder. Rodolfo Mota, Lucas Leugi, Luis Bertoli e Jane Reis são possíveis nomes para disputar a eleição. Mota sai na frente, uma vez que fez vinte mil votos nas últimas duas eleições que disputou, sendo favorito de momento. Estamos a 18 meses da eleição e muita coisa pode acontecer até lá.

Ciclos

continua após publicidade .

A política é feita de ciclos, um conjunto de transformações que um grupo pode passar no poder. Em Apucarana, já tivemos vários ciclos. Valmor/Biachi, família Scarpelini, Pegorer e João e, agora, Beto Preto e Junior da Femac. Os ciclos passam, a política se renova e a cidade segue em frente. Quem determina o tempo dos ciclos é povo, que elege e que aposenta seus líderes.

Ciclo atual

Beto Preto e Júnior da Femac estão há dez anos no poder e ainda têm mais dois anos de mandato. Fecharão 12 anos, com a possibilidade de continuar, caso eleja o sucessor em 2024. O maior problema é o desgaste com o tempo longo no poder e a rejeição ao grupo.





Siga o TNOnline no Google News