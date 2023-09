Da Redação

As obras das 520 casas no Residencial Fariz Gebrim começaram a ser construídas em 2014 para serem entregues em 2017, mas ficaram paradas. Em 2020, Júnior da Femac começou a resolver a questão, construindo a estação de rede de esgoto e terminando as casas. Em 2022, as 520 unidades foram entregues e hoje mais de duas mil pessoas moram no conjunto Fariz Gebrim. Obras paradas deveriam ser prioridade dos governantes.

Buscas por partidos

Começou o corre-corre em busca de partidos para disputa das eleições de 2024. Os candidatos a prefeito precisam de partidos para montar chapas de vereadores e ganhar tempo de tv e rádio. Segura o tapete, que o jogo é pesado.

Força política

Tem político de Apucarana menosprezando a força política de Bolsonaro na cidade. Bolsonaro fez mais de 70% dos votos e tem muita força de transferência para seu candidato. O escolhido pelo PL para disputar a eleição pode ser a grande novidade e ter força para ganhar a eleição.

Libras

A prefeitura de Apucarana tem um ótimo programa de Libras para todos os seus alunos da rede municipal. Também disponibiliza aparelhos auditivos para todos. São ações que buscam melhor qualidade de vida da população.

Candidato da máquina

A cada dia que passa, cresce nos bastidores da prefeitura a conversa que o prefeito Júnior da Femac terá candidato próprio para disputa em 2024. Júnior da Femac, que fez 37 mil votos para prefeito e tem uma administração bem avaliada, sabe o peso da máquina da prefeitura em uma disputa. Agora só falta bater o martelo no escolhido ou escolhida.

