Beto Preto foi prefeito com uma grande administração que conquistou a reeleição com 87% dos votos válidos. Essa votação levou Beto a receber o convite de Ratinho Júnior para Secretaria de Saúde do Estado. A secretaria levou Beto Preto a virar deputado federal, um dos mais votados do Paraná. Ratinho voltou a convidar Beto para assumir a Secretaria de Saúde. Em 2024, Beto pode voltar a ser deputado federal e disputar a eleição de prefeito de Apucarana. Uma grande vitória em 2024 pode levar Beto a disputar cargos majoritários no futuro.



Com Moro

O candidato a prefeito Rodolfo Mota continua postando fotos junto ao Senador Moro em seus stories nas redes sociais. Rodolfo é um dos poucos políticos que ainda acredita que Moro siga como senador.

Coluna PL

Está nas mãos do deputado federal Filipe Barros a decisão com quem ficará o PL de Apucarana. Filipe também decidirá quem será o candidato a prefeito em Apucarana pelo PL, tendo o apoio de Jair e Michele Bolsonaro. O nome mais forte nos bastidores do PL é do empresário Adan Lenharo. Há grandes chances dele ser o candidato 22 em Apucarana.

Oposição

É muito difícil fazer oposição na Câmara de Vereadores, ficar sem os benefícios da prefeitura e lutar sempre só contra uma maioria esmagadora. Lucas Leugi encara o desafio e faz um ótimo mandato político. Lucas conhece a Prefeitura e a Câmara de cabo a rabo e recebe informações e documentos diariamente para cumprir seu papel. Se Lucas vencer a prefeitura, mudará de prédio e de pedra vai virar vidraça.

A volta

O ex-prefeito Valter Pegorer deve sair de sua aposentadoria em Santa Catarina e mudar para Apucarana no ano que vem para ajudar a eleição de seu filho André Pegorer. Os dois devem abraçar Apucarana.

