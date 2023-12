Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sem férias

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac não deve tirar férias. Júnior está sem vice, já que Paulo Vital não vai à prefeitura desde final de março. Vital tem aparecido em alguns eventos do governo estadual em Apucarana, sempre longe de Júnior. Com isso, dificilmente deve tirar férias para Paulo Vital assumir o cargo. O cargo de vice-prefeito é de expectativa, e só fica vago em caso de renúncia.

Senadora

continua após publicidade .

Michelle Bolsonaro esteve em Curitiba e participou de uma reunião de mulheres do PL, seu partido. No discurso, Michelle falou que o Paraná precisa de um senador elegante que represente o Paraná. A plateia foi à loucura e gritou Michelle Senadora do Paraná. Michelle pode ser candidata a senadora do Paraná, caso Sérgio Moro seja cassado ano que vem.

Jane e a educação

A candidata a prefeita do PT, Jane Reis, está debruçada na tarefa de fazer seu plano de governo. A educação será o carro chefe. Professora Jane quer mudar o tratamento entre secretário com professores e funcionários. As pessoas que trabalham com educação precisam ser valorizadas, bem tratadas, para desenvolver seu trabalho em salas de aula.

continua após publicidade .

Cidade errada

Têm candidatos a prefeito de Apucarana visitando e fazendo campanha em outras cidades da região. Alguma coisa tá errada, várias fotos estão sendo divulgadas nas redes. Em Apucarana que é bom, nada. Tem que avisar os candidatos que a eleição de 2.024 é municipal.

Amigos

Campanha eleitoral é feita por profissionais, e rodeado de amigos. Não dá para fazer campanha com inimigos no time. Trair e coçar, é só começar diz o ditado popular.

Siga o TNOnline no Google News