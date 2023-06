Da Redação

Vereadora Jossuela Pirelli

A secretária de Assistência Social de Apucarana, Jossuela Pirelli, está com seu nome em alta para disputar a prefeitura em 2024. Jossuela vem fazendo um ótimo trabalho na secretaria e vem abrindo e ganhando espaço para uma candidatura. Jossuela teria o apoio do atual prefeito Júnior da Femac.



80 anos

Uma comissão de festejos para preparar os 80 anos de Apucarana será montada. O prefeito Júnior da Femac disse ontem que irá montar um grupo para trabalhar no segundo semestre. A comissão terá representantes das secretarias e convidados. “Temos que fazer uma grande festa e também temos que preparar a cidade para comemorar os 80 anos dourados de nossa linda cidade”, disse Júnior.

Som alto

A Câmara Municipal de Apucarana lotou na quarta-feira para uma audiência pública para discutir o som alto. Uma idéia do vereador Tiago Cordeiro, que reuniu gente de todos segmentos que trabalham em bares e casas noturnas e moradores. Agora um projeto de lei vai ser elaborado para tentar resolver este problema sério na comunidade.

Senado

O senador Sérgio Moro pode ser cassado e, se isso acontecer, uma nova eleição terá que ser realizada para a vaga de Moro. Quem pode disputar a nova eleição: Paulo Martins, do PL, Álvaro Dias. do Podemos, e Gleisi Hoffmann, do PT. Esses são os principais nomes. A eleição deve ocorrer em 2024, caso se confirme a cassação do Senador Sérgio Moro.

Eleição

No ano que vem teremos eleição de prefeitos e vereadores, mas a polarização nacional de Lula e Bolsonaro dará o ritmo das eleições. Muitos prefeitos serão eleitos com o apoio nacional em um repeteco do que aconteceu em 1985, quando a eleição foi decidida pelo apoio federal.

