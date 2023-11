Da Redação

O deputado federal mais votado do Brasil, o jovem Nikolas Ferreira, de Minas Gerais, que fez 1,47 milhão de votos pelo PL, gravou junto do pré-candidato Adan Lenharo. Jovem e com muita influência nas famílias brasileiras, Nikolas também deve apoiar seu amigo de partido Adan Lenharo. Nikolas foi eleito com apoio de Bolsonaro.



Vereadores

Alguns nomes vêm se destacando para ganhar a eleição na base do prefeito Júnior da Femac. Jossuela Pirelli (caso não seja candidata na majoritária), Deco Araujo, Danylo Acioli, Neno Leiroz, Eliana Rocha e Rogério Almeida são nomes fortes para eleição de vereadores.

Fundão

Cada candidato a prefeito de Apucarana deve receber de seu partido entre R$ 200 mil a R$ 300 mil para fazer campanha. Com seis candidatos na disputa, os gastos podem chegar a R$ 2 milhões em Apucarana. Dinheiro do fundão, dinheiro público.

Seis candidatos

Uma eleição de prefeito com seis candidatos deve ter um afunilamento para dois candidatos que disputam a eleição. Uma disputa ferrenha entre os outros quatro. Dois devem disputar a prefeitura, dois ficam no meio da tabela e dois acabam rebaixados.

Abastecendo

Ontem, a pré-candidata do PT, Jane Reis, foi abastecer seu carro e o frentista disse para ela: A senhora é candidata? Vi sua foto na Tribuna.

Jane respondeu: Sou candidata sim e quero ganhar essa eleição de prefeito.

E o frentista respondeu: Eu também quero que a senhora ganhe.

Jane: Vamos ganhar.

E o frentista: Vamos ganhar sim.

