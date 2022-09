Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Promessa

Na reta final da campanha, as promessas aumentam e são mais generosas. O ministro da economia Paulo Guedes prometeu acabar como IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) se Bolsonaro for eleito.

Debate

No sábado (17), será realizado o debate na Band com concorrentes ao Senado. Foram convidados oito candidatos: Aline Sleutjes (PROS), Alvaro Dias (Podemos), Desireé Salgado (PDT), Laerson Matias (PSOL), Orlando Pessuti (MDB), Paulo Martins (PL), Rosane Ferreira (PV) e Sérgio Moro (União). O debate será transmitido a partir das 21h45 min, pela TV e internet.

Votos fora

Se você pretende votar em candidatos de outras cidades no próximo dia 02 de outubro, considere escolher pelo menos um dos concorrentes da nossa cidade. Temos candidatos apucaranenses concorrendo aos cargos de deputado estadual e federal que poderão ajudar a nossa região.

Datas

Com a proximidade da votação é importante estar atento a algumas datas e informações: 29 de setembro será o último dia de propaganda eleitoral no rádio e TV. Dia 01 de outubro é o último dia para distribuição de material gráfico e promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som. No dia 02 será proibido o ingresso de celular e aparelhos eletrônicos na cabine de votação.

Junior decide

Muita gente irá votar em Paulo Vital (PSD) para deputado estadual pelo excelente trabalho desenvolvido pelo prefeito Júnior da Femac. O prefeito está empenhado na campanha do seu vice, participando dos evento e, visitas, pedindo votos para Vital.

